Neutraubling: Keyless-Go Diebstahl – Hinweise gesucht

Vergangene Nacht entwendeten Unbekannte einen BMW X6 in Neutraubling. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und hofft auf Beobachtungen aufmerksamer Anwohner.

Der Polizeibericht:

In der Nacht von Mittwoch, 01.07.2020 auf Donnerstag, 02.07.2020 entwendeten unbekannte Autodiebe zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr in der Leonhard-Deininger-Straße in Neutraubling einen BMW X6 im Wert von rund 60.000 Euro. Das Fahrzeug war mit der drahtlosen „Keyless-Go“-Technik ausgestattet und dürfte durch Missbrauch bzw. Überwindung dieser Technik gestohlen worden sein.

Einem Zeugen war in der gleichen Nacht ein roter Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen HS-???, besetzt mit mehreren Personen aufgefallen. Ob diese Beobachtung in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei derartigen Diebstählen spähen die Täter oft vorher die Gegend aus.

In diesem Zusammenhang erbittet die Kriminalpolizei Hinweise: Wer hat gestern Nacht bzw. in den Tagen zuvor verdächtige/auswärtige Personen oder Fahrzeuge im erweiterten Bereich Neutraubling beobachtet? Insbesondere auch Fahrzeuge mit dem Teilkennzeichen HS-??? Wer kann Hinweise zur Tataufklärung geben? Zeugen können sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 melden.

Das Wichtigste für Keyless-Go Fahrzeugbesitzer:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Wie man sein Auto richtig schützt, findet man unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/

Polizeimeldung