Neutraubling: Hund beißt Mann, Mann tritt Hund, Mann schlägt Mann

Regensburg: Brunnen verunreinigt Am Donnerstag, den 30.08.2018, wurde festgestellt, dass das Wasser des Brunnens am Dachauplatz schäumt. Eine bislang unbekannte Person brachte im Verlauf der vorangegangen Nacht …

Regensburg: 18-Jähriger wird erneut auffällig Bereits mehrfach hatte ein 18 – jähriger syrischer Staatsangehöriger in den vergangenen Monaten versucht, trotz bestehendem Hausverbots sich Zutritt zum Landratsamt Regensburg in …

Regenstauf: Unbekannter sticht auf Fahrradreifen ein – Zeugen gesucht Die Polizei in Regenstauf berichtet von einem äußerst ungewöhnlichen Vorfall auf einem Waldweg. Eine junge Frau war dort am Mittwoch (29.8.) mit dem Fahrrad unterwegs. Ein …

