Die Polizei in Neutraubling berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Montag (10.07) eine Frau belästigt hat. Gegen 14 Uhr war die 20 Jahre alte Frau mit ihrem Hund in der Nähe der Sportanlagen des TC Neutraubling unterwegs, als sie auf den Mann traf. Er ging ihr nach und nahm laut Polizei dabei sexuelle Handlungen an sich vor.

Die Beschreibung des Unbekannten:

ca. 30 Jahre alt

175 cm groß

schlank

bekleidet mit einem hellblauen Trainingsanzug

Hinweise an die PI Neutraubling unter der Rufnummer 09401-9302-0.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten der PI Neutraubling darum, beim Auftreten derartiger Personen sofort über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen.

Foto: Symbolbild

PM/MF