Neutraubling: Exhibitionist am Guggenberger See

Am Sonntag ist ein Exhibitionist am Guggenberger See unterwegs gewesen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, 12.05.2019, gegen 20.35 Uhr, trat einer Joggerin am Guggenberger See, in der Nähe der Bar „Guggi Beach“, ein ca. 30 Jahre alter Exhibitionist gegenüber.

Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre alt,

180 cm groß,

schlank,

bekleidet mit einem Trainingsanzug

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter Tel. 09401/93020 entgegen.

Pressemitteilung PI Neutraubling