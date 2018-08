Neutraubling: Erneut Bombe gefunden – Spezialisten angerückt

Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Dienstag, 07.08.2018 auf Mittwoch im Ortsteil Roith einen weißen Mercedes GLE der mit Keyless-Zugangssystem ausgestattet war. Die …

Wenzenbach: Mercedes im Wert von 70.000 Euro entwendet Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Dienstag, 07.08.2018 auf Mittwoch im Ortsteil Roith einen weißen Mercedes GLE der mit Keyless-Zugangssystem ausgestattet war. Die …

Barbing: Frau ohne Führerschein, aber mit drei Promille Die Polizei in Neutraubling berichtet von einer bereits polizeibekannten Frau, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrolliert wurde. Offenbar hatten die Beamten den …

