Neutraubling: Auch hier wird eine Fliegerbombe entschärft

Neutraubling – Fliegerbombe wird entschärft

Heute wird nicht nur in Regensburg in der Killermannstraße eine Fliegerbombe entschärft, sondern auch in Neutraubling, im Bereich des Fürst-Johannes-Ring wurde eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Diese – sogenannte FRAG Bombe – ist jedoch nur 20 Kilogramm schwer und wird heute im Laufe des Vormittags durch das Sprengkommando Nord entschärft.

Die Bombe wurde während der Sondierungsarbeiten im Zuge des Autobahnausbaus gefunden. Nachdem sie sich mitten auf einem freien Gelände befindet und sich im Sicherheitsbereich keine Bebauung befindet, sind nach derzeitigem Stand nur kleinere Verkehrssperrungen im Bereich des Fürst-Johannes-Rings und der Ostumfahrung Neutraubling erforderlich. Sollte sich die Lage ändern, wird nachberichtet.

Pressemitteilung PI Neutraubling