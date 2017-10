Neustadt an der Donau: Folgenschwerer Arbeitsunfall

Jachenhausen: 600 Kilo Obst geerntet und geklaut In der Zeit zwischen 30.09.17 und 01.110.17 wurde in Jachenhausen in der sogenannten Alten Hemauer Str. ein Obstbaum, der dort in der Obstbaumallee steht, komplett abgeerntet, …

Elektroherd fängt Feuer: Küchenbrand in Kelheim Am 06.10.17, vormittags, stellte ein Firmenmitarbeiter in einem Ortsteil von Kelheim einen Kochtopf mit Wasser auf den Elektroherd in der Kantine und schaltete diesen ein. Als er …

A93: Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt Die Polizeiinspektion Mainburg berichtet von einem schweren Unfall auf der A93. Am Donnerstag (5.10) gegen 19:45 Uhr überschlug sich ein Autofahrer mehrfach, nachdem er mit …

Mainburg: Brand in Ziegelwerk – Drei Mitarbeiter leicht verletzt Am 29.09.2017, um 15.30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung an einem Tunnelofen in einem Ziegelwerk in Mainburg-Puttenhausen. Vermutlich Ablagerungen in einer Abgasanlage …

Mainburg: Unfall mit mehreren Verletzten Am 01.10.2017, um 16.15 Uhr, bog eine 47jährige Pkw-Fahrerin aus Mainburg mit ihrem Fzg an der Anschlußstelle Mainburg von der A93 kommend nach links in die Staatsstraße Richtung …