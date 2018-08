Neustadt an der Donau: Fahrer flüchtet vor Kontrolle

Zum Start des Riedenburger Volksfestes am Freitagabend (24.08.2018) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegenum 22:15 Uhr haben sich ein 20-jähriger und ein …

Riedenburg: Streit eskaliert Zum Start des Riedenburger Volksfestes am Freitagabend (24.08.2018) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegenum 22:15 Uhr haben sich ein 20-jähriger und ein …

Biburg: Enkeltrick misslungen Am Donnerstagmittag hat eine unbekannte Frau versucht den sogenannten „Enkeltrick“ bei einer 80-jährigen Frau durchzuführen. In der Zeit von 12.30 – 13.00 Uhr meldete …

Mainburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet von einem Einbruch in ein Mainburger Bekleidungsgeschäft. Bislang unbekannte Täter haben dabei einen vierstelligen Euro Betrag …

