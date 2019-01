Neustadt an der Donau: Brand einer Lagerhalle

In der heutigen Nacht gegen 1:40 Uhr sind die Einsatzkräfte zu einem Brand eines Firmengebäudes alarmiert worden. Die kleine Lagerhalle steht wohl in der Nähe von Wohnhäusern und das Übergreifen der Flammen sei gefährdet, so die ersten Erkenntnisse der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ob der Brand einen Zusammenhang mit anderen Bränden im Landkreis Kelheim hat, ist auch noch unklar.

In Landkreis Kelheim hat es in den vergangenen Wochen schon sieben Mal gebrannt.