Neustadt an der Donau: Autofahrer übersieht Radfahrer

Bereits am Samstagabend, 09.11.19, hat ein Autofahrer in der Donaustraße in Neustadt an der Donau einen Radfahrer beim Abbiegen übersehen und erfasst.

Die Pressemitteilung der PI Kelheim:

Am 09.11.2019 um 18:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Neustadt a. d. Donau mit seinem Fahrrad die Donaustraße in Richtung Stadtmitte. Zugleich fuhr ein 71-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt in die Donaustraße ein. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden und eine Rippenprellung zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Goldbergklinik nach Kelheim transportiert.

Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 550 Euro.