Der neue Grillkönig in Deutschland heißt Martin Schulz. Der 38-Jährige aus Berg bei Neumarkt (Bayern) gewann mit seinem Team «Grill-Doch-Mal» am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Fuldaer Messegelände. Schulz setzte sich nach einem zweiten Platz im Vorjahr diesmal in der Profiklasse gegen die Grillkonkurrenz durch. Den zweiten Platz in der Profiklasse belegte Vorjahres-Meister Michael Hoffmann aus Rösrath (NRW) mit seinem «Gut Glut» vor der Mannschaft von «I Bruciatori» aus München.