Neumarkt: 54-Jähriger droht mit Bluttat

Bayern: Mehr Polizisten angegriffen Mehr Polizisten in Bayern sind im vergangenen Jahr Opfer von Gewalttaten geworden als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle ging dagegen leicht zurück, wie Innenminister Joachim …

Landkreis Schwandorf: Vermisster 52-Jähriger wurde gefunden Die Polizeiinspektion Schwandorf hat in den vergangenen Stunden nach einem Vermissten gesucht. Der 52-Jährige ist aber mittlerweile wieder aufgetaucht. Die Mitteilung der …

