Neuer US-Pitcher für die Buchbinder Legionäre

Bill Greenfield wird die Buchbinder Legionäre 2018 verstärken. Der US-Amerikaner ist ein 193 Zentimeter großer linkshändiger Pitcher und spielte in den letzten vier Jahren für die Furman University in der NCAA Division I. Der 23-Jährige wird Mitte März im Trainingslager in Barcelona erstmals zum Team stoßen.

„Seine sportliche Vita an einem College, das in der höchsten Spielklasse vertreten ist, seine körperliche Statur und letztlich der Antrieb hier in Deutschland Baseball spielen zu wollen, hat den Ausschlag für eine Verpflichtung gegeben“, sagt Kai Gronauer, Cheftrainer der Buchbinder Legionäre.

Greenfield ist vorerst als Werfer für das zweite Spiel des Double Headers vorgesehen. „Am College war er der Pitcher, der in wichtigen Situationen spät im Spiel zu Einsatz gekommen ist“, erklärt Gronauer. „Meine Erwartungen sind natürlich, dass er uns eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen, und dass er durch seine Erfahrung ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler sein wird.“

Ebenfalls vom College kehrt Eric Harms zu den Buchbinder Legionären zurück. Der vielseitig einsetzbare Feldspieler absolvierte bereits 74 Bundesligaspiele für die Oberpfälzer. Dagegen steht der neue Verein des abwandernden Maik Ehmcke fest: Der Nationalspieler wechselt zu den Untouchables Paderborn.

PM/CS