Neuer Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd offiziell ins Amt eingeführt

Polizeidirektor Gerhard Roider (55) übernahm zum 1. März 2018 sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion (PI) Regensburg Süd und trat damit die Nachfolge von Leitendem Polizeidirektor Thomas Schöniger (55) an. Am 16. März 2018 wurde der Amtswechsel im Polizeipräsidium Oberpfalz offiziell vollzogen.

70 Gäste der Stadt Regensburg, der Justizbehörden und der Rettungs- und Hilfsorganisationen hatten sich neben den Leitern der Polizeidienststellen im Stadtgebiet und im Landkreis Regensburg zu diesem Festakt eingefunden.

Polizeipräsident Gerold Mahlmeister würdigte in seiner Ansprache die Verdienste von Thomas Schöniger, der die PI Regensburg Süd zweieinviertel Jahre (seit 1. November 2015) geleitet hatte und zum 1. Februar 2018 in das Polizeipräsidium Oberpfalz als Vertreter des Präsidenten wechselte. Schöniger hätte sich die gezielte Bekämpfung bestimmter Kriminalitätsfelder vorgenommen. Die PI Regensburg Süd ist für das gesamte Stadtgebiet südlich der Donau und damit auch nahezu für die komplette Altstadt zuständig. Vor allem die Anzahl der Fahrraddiebstähle sowie die Wohnungseinbruchs- und Straßenkriminalität sei in Schönigers Amtszeit zurückgegangen, erklärte Mahlmeister. Der Polizeipräsident dankte Thomas Schöniger für sein Engagement „zugunsten der Sicherheit in der Stadt Regensburg“.

Mit Polizeidirektor Gerhard Roider übernahm ein gebürtiger Niederbayer die Leitung der PI Regensburg Süd, der personalstärksten Dienststelle in der Oberpfalz. In seiner Festrede hob Polizeipräsident Mahlmeister hervor, dass sich Gerhard Roider in der Vergangenheit durch hohe Fachkompetenz und als beliebter Vorgesetzter ausgezeichnet hätte.

Roider leitete zuvor 12 Jahre lang die Kriminalpolizeiinspektion Erding. Er wurde 1980 bei der Bayerischen Polizei eingestellt und war von 1983 bis 1988 bei der Polizeidirektion Landshut im Einsatzzug und bei der Zivilen Einsatzgruppe eingesetzt. Annähernd 15 Jahre leistete Gerhard Roider beim Bayerischen Landeskriminalamt in verschiedenen Positionen Dienst, unter anderem beim Rauschgifteinsatzkommando. In dieser Zeit absolvierte er das Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster, was den Aufstieg in den höheren Dienst bedeutete. 2006 übernahm er die Leitung der Kripo Erding.

Der begeisterte Sportler Gerhard Roider wohnt in Landshut. Das Skibergsteigen zählt zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen und im Sommer ist er gerne mit dem Mountainbike unterwegs. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer dankte in ihrem Grußwort der Polizeiinspektion Regensburg Süd für die stets gute Zusammenarbeit. Sie betonte, dass die Menschen in Regensburg gerne in der Stadt leben würden, aber auch sicher leben wollten. Die politisch Verantwortlichen und die Stadtverwaltung hätten ein elementares Interesse daran, zusammen mit der Polizei, die Voraussetzungen für die erwartete Sicherheit zu schaffen, führte die Bürgermeisterin aus. Dies sei auch in Schönigers Amtszeit als Leiter der PI Regensburg Süd gut gelungen. Maltz-Schwarzfischer dankte Thomas Schöniger für die geleistete Arbeit und hieß den neuen Leiter der PI Regensburg Süd Gerhard Roider im Namen der Stadt Regensburg herzlich willkommen.

Für eine professionelle musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte das Klarinettenquartett des Polizeiorchesters Bayern.

PM/MF