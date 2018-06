Neuer Jahn-Spielplan: Derby zum Auftakt!

Am Freitagmittag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die neue Saison der 2. Bundesliga vorgestellt. Nach der sensationellen abgelaufenen Spielzeit ist der SSV Jahn Regensburg auch wieder mit dabei.

Am 1. Spieltag spielt der SSV Jahn sofort das Derby daheim gegen den FC Ingolstadt 04. Am 2. Spieltag geht es dann zum Aufsteiger nach Paderborn. Beim Hamburger SV tritt der SSV Jahn Regensburg am 6. Spieltag an (21.9.-24.9.). Der 1. Fc Köln ist am 16. Spieltag zu Gast (7.12.-10.12.).

Die Saison startet am Wochenende vom 3.-5. August und endet am Sonntag, den 19. Mai.

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der 2. Bundesliga als pdf zum downloaden.

LH