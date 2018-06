Neue Hinweise: Frau im Regensburger Stadtwesten bedrängt – Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger täuschte letzten Freitag, 22.06.2018, gegen 10:45 Uhr gegenüber einen Passanten in Regensburg vor, für einen wohltätigen Zweck Geld …

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger täuschte letzten Freitag, 22.06.2018, gegen 10:45 Uhr gegenüber einen Passanten in Regensburg vor, für einen wohltätigen Zweck Geld …

Regensburg: Bargeld gestohlen nach dubioser Spendenaufforderung Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger täuschte letzten Freitag, 22.06.2018, gegen 10:45 Uhr gegenüber einen Passanten in Regensburg vor, für einen wohltätigen Zweck Geld …

Regensburg: Bargeld gestohlen nach dubioser Spendenaufforderung Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger täuschte letzten Freitag, 22.06.2018, gegen 10:45 Uhr gegenüber einen Passanten in Regensburg vor, für einen wohltätigen Zweck Geld …

Regensburg: Bargeld gestohlen nach dubioser Spendenaufforderung Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger täuschte letzten Freitag, 22.06.2018, gegen 10:45 Uhr gegenüber einen Passanten in Regensburg vor, für einen wohltätigen Zweck Geld …