Nächster Sieg: Eisbären Regensburg gewinnen in Waldkraiburg

Die Eisbären Regensburg feiern den nächsten Sieg. In Waldkraiburg stand am Ende ein 3:1 auf der Anzeigetafel.

Das erste Drittel blieb torlos. Im zweiten Abschnitt erzielten die Hausherren zunächst die Führung. Kurz vor Ende des zweiten Durchgangs gingen die Regensburg durch Leopold Tausch in Führung.

Im letzten Drittel erhöhten Petr Heider und Richard Divis auf 3:1.

Damit feiern die Eisbären Regensburg den fünften Sieg in Folge in der Oberliga Süd. In der Tabelle macht das mittlerweile den 4. Platz.