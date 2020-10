Nachts im Einkaufszentrum: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Regensburger Polizei ertappte einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat. Der 44-Jährige war in ein Einkaufszentrum im Stadtnorden eingedrungen.

Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Der wohnsitzlose Täter war heute Nacht (08.10., gegen 03:20 Uhr) in das Einkaufszentrum in der Regensburger Hans-Hayder-Straße eingebrochen. Dabei hatte er den Alarm ausgelöst. Polizeikräfte konnten den Mann festnehmen, mittlerweile wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mehrere Einbrüche in besagtem Einkaufszentrum

Laut Polizei häuften sich in letzter Zeit Einbrüche in das besagte Einkaufszentrum. Seite Ende September waren an gleicher Örtlichkeit mehrere zu verzeichnen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und prüft insbesondere, ob der Tatverdächtige für weitere Einbrüche in das Einkaufszentrum als Täter in Frage kommt.

pm/LS