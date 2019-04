Nach Überfall und Einbruch in Abensberg: Zweiter Tatverdächtiger stellt sich

Das Polizeipräsidium Niederbayern meldet, dass sich nach einem Überfall auf eine Frau in Abensberg und dem anschließenden Einbruch in einen Einkaufsmarkt jetzt ein zweiter Tatverdächtiger gemeldet hat. Ein Zeuge hatte den jungen Mann von dem Einkaufsmarkt weglaufen sehen. Zwei Tage nachdem bereits der erste Verdächtige verhaftet werden konnte, hat sich der zweite junge Mann dann bei der Polizei gestellt. Gegen ihn liegt jetzt ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum schweren Raub vor, dieser wurde aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Polizeimeldung:

Vergangenen Samstag (13.04.2019) ist eine 37-jährige Frau vor einer Tiefgarage überfallen worden, ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte kurz nach dem Überfall von der Polizei im Stadtgebiet Abensberg festgenommen. Er befindet sich seit dem 14.04.2019 in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige kam kurz vor 21.00 Uhr unvermittelt auf die Frau zu, die bereits in ihrem Fahrzeug saß. Durch das offene Fahrerfenster sprühte er ihr Pfefferspray ins Gesicht und versetzte der Frau zudem mehrere Faustschläge. Trotz heftiger Gegenwehr ist es dem 19-Jährigen gelungen, der Frau die Handtasche zu entreißen. Mit großer Wahrscheinlichkeit war zwischen dem Überfall auf die Frau und einem Einbruchsalarm in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt ein Zusammenhang. Der Täter hatte offensichtlich Kenntnis davon, dass die in dem Einkaufsmarkt beschäftigte Frau u. U. die Schlüssel für den Markt in der Handtasche mitführte.

Ein Zeuge hatte kurz nach 21.00 Uhr einen jungen Mann, etwa 170 cm groß, ca. 16 Jahre alt, von dem Einkaufsmarkt in der Straubinger Straße weglaufen sehen. Am Dienstag, 16.04.2019, erschien schließlich ein 19-Jähriger aus der Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg bei der Kripo Landshut in Begleitung seines Rechtsbeistandes und räumte seine Tatbeteiligung ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den jungen Mann Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum schweren Raub. Vor dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg äußerte er sich bei der gestrigen (17.04.2019) Vorführung umfassend zu den Taten; der von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragte Haftbefehl wurde daraufhin gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Kripo Landshut und Staatsanwaltschaft Regensburg dauern an.

Polizeimeldung/MF