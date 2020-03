Nach tödlichem Streit: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines 49-Jährigen im niederbayerischen Bad Gögging ist ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in U-Haft genommen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen ihn wegen Totschlags, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 23-jährige Mann war zuvor festgenommen worden und hatte zunächst keine Aussage zum Tathergang gemacht.

Das Opfer war am Samstagmittag von Passanten stark blutend auf dem Bürgersteig vor einem Lokal im Kurort Bad Gögging (Landkreis Kelheim) gefunden worden. Notarzt und Sanitäter konnten nichts mehr für den Mann tun. Er starb am Tatort an seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die beiden Männer zuvor gestritten. Der 23-Jährige zog daraufhin ein Messer und stach auf den 49-Jährigen ein. Das Messer fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Der Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Die Spurensicherung war laut Polizei am Sonntag abgeschlossen und der Tatort in der Ortsmitte von Bad Gögging wieder freigegeben. Mit weiteren Einzelheiten zur Tat und Informationen zu den Hintergründen sei laut Polizei nicht vor Montag zu rechnen, hieß es.

dpa

