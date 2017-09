Nach Messerattacke: Anklage versuchter Mord

Die Polizeiinspektion Neutraubling berichtet von äußerst dreisten Dieseldieben, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.9 – 13.9) einfach an einem abgestellten …

Während LKW-Fahrer schlief: Diesel abgezapft Die Polizeiinspektion Neutraubling berichtet von äußerst dreisten Dieseldieben, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.9 – 13.9) einfach an einem abgestellten …

Startschuss für HopfeNO3. Der Bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hat dieses Projekt zum Grundwasserschutz in der Hallertau gestern Nachmittag vorgestellt. Es hat …

Hallertau: Trinkwasserschutz-Projekt gestartet Startschuss für HopfeNO3. Der Bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hat dieses Projekt zum Grundwasserschutz in der Hallertau gestern Nachmittag vorgestellt. Es hat …

Nach einer Mitteilung über einen Mann der sich in verdächtiger Weise und möglicherweise bewaffnet im Bereich Fischmarkt aufhalten soll, ermittelt die Polizeiinspektion Regensburg …

Regensburg: Mitteilung rief Polizei auf den Plan Nach einer Mitteilung über einen Mann der sich in verdächtiger Weise und möglicherweise bewaffnet im Bereich Fischmarkt aufhalten soll, ermittelt die Polizeiinspektion Regensburg …

