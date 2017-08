Nach Further Drachenstich: Polizei zieht Bilanz

Die Einsatzkräfte mussten drei Körperverletzungen verzeichnen, die sich an den beiden Wochenenden an der Kötztinger und der Eschlkamer Straße zugetragen hatten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Täter dauern noch an.

In der ersten Freinacht hat ein Festbesucher einen Security-Mitarbeiter beleidigt. Außerdem wurde einem jungen Mädchen in einer Disco das Handy aus der Handtasche gestohlen.

Die PI Furth im Wald teilt weiter mit, dass auch einige "Jugendstreiche" bekannt wurden, die allerdings keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zogen.