Nach Diebstahl in Unterheising: Neues Flurkreuz aufgestellt

Ein herzlicher Dank, so betonen die Verantwortlichen des jungen Vereins, gilt allen Helferinnen und Helfern, die nach dem Diebstahl die Aufstellung eines neuen Flurkreuzes unterstützt haben. Die Zeit ohne Flurkreuz habe sehr deutlich gemacht, dass viele Menschen vor Ort das Flurkreuz vermissen und sich einen Ersatz an der Stelle wünschen. Eine Holzbank direkt neben dem Kreuz lädt an der Stelle zum Verweilen ein und soll künftig wieder viele Menschen erfreuen.

Mitteilung KLJB Unterheising