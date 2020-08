Nach Corona-Panne: Söder und Huml geben gemeinsame Pressekonferenz

Die nach der Corona-Test-Panne an bayerischen Autobahnen angesetzte Pressekonferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums fällt aus. Stattdessen wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr gemeinsam im Prinz-Carl-Palais in München den Fragen der Öffentlichkeit stellen, wie eine Regierungssprecherin sagte. Eigentlich hatte zunächst Huml um 14.00 Uhr eine Pressekonferenz geben wollen, später dann Söder.

Ursprüngliche Meldung

Nach der Test-Panne an bayerischen Autobahnen wollen sich am Donnerstagnachmittag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) äußern - aber nacheinander.

Für 14.00 Uhr lud das Gesundheitsministerium zu einer Pressekonferenz ein, mit Huml und dem Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf. Und am späten Nachmittag werde sich dann Söder äußern, kündigte eine Sprecherin der Staatskanzlei an.

dpa

Panne: Kritik an Staatsregierung

Nach der Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heftig kritisiert worden. Gesundheitsministerin Melanie Huml hatte sich am Mittwoch in München zu den Problemen geäußert. 44.000 Reiserückkehrer hätten nach Tests in Bayern noch keine Ergebnisse bekommen - darunter auch 900 positiv getestete Menschen.

Das Bayerische Rote Kreuz hat sich heute verteidigt und bezüglich der Durchführung der Corona-Tests die Behörden kritisiert.

MF