Nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim Neutraubling: Erste Bewohner und Beschäftigte nicht mehr ansteckend

Neutraubling: Corona-Lage in BRK-Seniorenheim unter Kontrolle

Im BRK-Seniorenheim in Neutraubling sind aktuell sechs Personen mit der britischen Corona-Variante infiziert: Drei Bewohner und drei Mitarbeiter. Ein weiteres Ergebnis steht noch aus. Bei der Reihentestung am Freitag gab es nur wenig Neuinfektionen. Die Lage sei unter Kontrolle, so die Heimleitung. Das Seniorenheim rechne damit, dass die Zahlen bis zum nächsten Wochenende wieder sinken werden.