Nach Brandlegung in Tegernheim: Polizei veröffentlicht Video mit Täter

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in einem Haus in Tegernheim ein Feuer ausgebrochen. Die Kripo Regensburg ermittelt wegen versuchtem Mord. Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Jetzt hat die Polizei ein Video der Tatnacht veröffentlicht.