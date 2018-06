Nach Auffahrunfall läuft Pferd über die Autobahn

Die Polizei in Bogen berichtet von zwei Verkehrsunfällen im Landkreis, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die Polizeiberichte: Am Sonntag gegen 16.40 h fuhr eine …

Die Polizei in Bogen berichtet von zwei Verkehrsunfällen im Landkreis, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die Polizeiberichte: Am Sonntag gegen 16.40 h fuhr eine …

Landkreis Straubing-Bogen: Unfälle mit Motorrädern – Vier Personen verletzt Die Polizei in Bogen berichtet von zwei Verkehrsunfällen im Landkreis, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die Polizeiberichte: Am Sonntag gegen 16.40 h fuhr eine …

Landkreis Straubing-Bogen: Unfälle mit Motorrädern – Vier Personen verletzt Die Polizei in Bogen berichtet von zwei Verkehrsunfällen im Landkreis, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die Polizeiberichte: Am Sonntag gegen 16.40 h fuhr eine …

Landkreis Straubing-Bogen: Unfälle mit Motorrädern – Vier Personen verletzt Die Polizei in Bogen berichtet von zwei Verkehrsunfällen im Landkreis, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Die Polizeiberichte: Am Sonntag gegen 16.40 h fuhr eine …

In der Nacht von Dienstag gegen 22.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen einen Parkplatz an der Bundesstraße 20 bei Stallwang auf, um dort seine Ruhezeit …

In der Nacht von Dienstag gegen 22.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen einen Parkplatz an der Bundesstraße 20 bei Stallwang auf, um dort seine Ruhezeit …

Stallwang: Unbekannte stehlen LKW-Ladung In der Nacht von Dienstag gegen 22.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen einen Parkplatz an der Bundesstraße 20 bei Stallwang auf, um dort seine Ruhezeit …

Stallwang: Unbekannte stehlen LKW-Ladung In der Nacht von Dienstag gegen 22.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen einen Parkplatz an der Bundesstraße 20 bei Stallwang auf, um dort seine Ruhezeit …

Stallwang: Unbekannte stehlen LKW-Ladung In der Nacht von Dienstag gegen 22.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen einen Parkplatz an der Bundesstraße 20 bei Stallwang auf, um dort seine Ruhezeit …