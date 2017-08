Nabburg: Vermeintlich versuchtes Sexualdelikt – Zeugen gesucht!

Nabburg: In der Nacht von Montag auf Maria Himmelfahrt wurde eine 19 jährige vermeintlich Opfer eines versuchten Sexualdelikts. Die Polizei sucht dringend Zeugen die am Dienstag, 15.08.2017 zwischen 00:00 und 01:00 Uhr im Umfeld der Diskothek Pearls in Nabburg etwas beobachtet haben, was mit der Tat zusammenhängen könnte.

Am 15.08.2017 erstatte die Geschädigte bei der Polizei eine Anzeige. Demnach sei sie im Umfeld der Diskothek Pearls auf einem Parkplatz aufgewacht, während zwei Männer bei ihr standen. Zudem berichtet sie über einen vorherigen „Blackout“.

Zur Ermittlung des Sachverhaltes bittet die Kriminalpolizei in Amberg um Hinweise: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag, 15.08.2017 zwischen 00:00 und 01:00 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek Pearls in Nabburg, der parallel zur Staatstraße verläuft und dem Weg dorthin, zwei Männer mit einer jungen Frau beobachtet. Die 19 Jährige Geschädigte könnte ggf. orientierungslos von einem oder zwei Männern gestützt oder getragen worden sein.

Hinweise werden unter Rufnummer 09621/890-0 entgegengenommen.

pm/MB