Der Bericht der Polizei:

Wie bereits am 09.07.2017 berichtet kam es in der Nacht von Samstag, 08.07.2017 auf Sonntag, 09.07.2017, zu einem Brand im derzeit im Bau befindlichen Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg. Dabei entstand ein noch nicht näher zu beziffernder hoher Sachschaden. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde von einer möglichen Brandstiftung ausgegangen. Nach Erkenntnissen der Fachermittler bleibt dies aber nun zunächst offen, auch ein technischer Defekt erscheint als Brandursache möglich.