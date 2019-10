Mühlhausen: Aus fahrendem Auto geschossen? Polizei sucht Zeugen!

Eine dubiose Beobachtung machten zwei Jäger in der Nacht von Samstag, 12.10.2019 auf Sonntag 13.10.2019 zwischen 22.00 und 01.00 Uhr. Von ihren Hochsitzen aus sahen sie, wie ein Fahrzeug auf der B 299 zwischen der Einfahrt nach Mühlhausen und der Anschlußstelle in die B 16 ca. 3 Stunden hin und her fuhr und aus dem fahrenden Auto heraus eine größere Anzahl von Schüssen abfeuerten.

Die ganze Aktion zog sich über ca. 3 Stunden hin. Nach Einschätzung der Zeugen handelte es sich um eine größeres Kaliber. Außerdem wurde zwischendurch auch Signalmunition oder Ähnliches verschossen. Trotz intensiver Absuche des Bereiches konnten bisher keine Einschüsse festgestellt werden, sodass völlig unklar ist, womit und auch auf was geschossen wurde.

Zeugen, die insbesondere im Bereich der B 299 bei Mühlhausen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Mainburg, Tel. 08751/86330 in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung