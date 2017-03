Alter schützt vor Torheit nicht, so könnte man diese kuriose Nachricht aus Mitterteich auch nennen, denn am Samstagnachmittag kam es in Mitterteich zu einem Streit zwischen einem älteren Ehepaar. Hierbei schlug ein 84jährige Rentner vor Wut gegen eine in der Wohnung aufgestellte Aluleiter. Die Leiter traf seine 76jährige Ehefrau am Kopf, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Frau verließ die Wohnung und fand Zuflucht bei der Tochter. Gegen den Rentner wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Verletzten geht es den umständen entsprechend gut.

PI Waldsassen/GW