MEINE BANK: Vielversprechende Geschäftsbilanz für 2020 – modernes Konzept der Genossenschaftsbank überzeugt

Die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz veröffentlicht das vorläufige Geschäftsergebnis für das außergewöhnliche Jahr 2020. Großen Wert legt die VR Bank auf ein modernes Konzept der Genossenschaftsbank - mit Erfolg!

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Das seit über 200 Jahren bewährte Konzept passt hervorragend in unsere Zeit und in unsere Zukunft. Die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz zeigt eindrucksvoll, wie eine moderne Genossenschaftsbank heute aufgestellt ist.

Online vs. Präsenz – Die Mischung machts

Die Kunden geben der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz recht, dass die Digitalisierung viele Vorteile und Erleichterungen bietet. Es zählt jedoch die ausgewogene Mischung aus online und persönlich, denn am Ende entscheidet immer der Kunde, wie er oder sie ihre Bankgeschäfte erledigen möchte. Bei MEINER BANK haben die Kunden stets die Wahl zwischen Online, Telefon und Präsenz, was wesentlich zu der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr beigetragen hat. Auch die motivierten Mitarbeiter leisten ihren Beitrag zum Erfolg. Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten und leistungsorientierte Vergütung gab es bei MEINER BANK schon lange vor Corona. So war die Krise für die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eher eine Chance und „Kurzarbeit“ für die Bank daher kein Thema.