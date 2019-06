Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerstörten am Freitag im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr am Pendlerparkplatz an der Autobahnausfahrt der A 93 zwischen Bad Abbach und Wolkering die Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen.

Der oder die Täter gingen ausschließlich Pkw an und zerstachen pro Fahrzeug mindestens zwei Reifen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000.- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neutraubling unter Tel.: 09401/93602-0 erbeten.

PM