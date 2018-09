Mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Zwei Hallen nach Brand komplett zerstört

Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr in Nittenau (Landkreis Schwandorf) auf den Beifahrer in einem Auto dauern die Ermittlungen an. Das …

Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr in Nittenau (Landkreis Schwandorf) auf den Beifahrer in einem Auto dauern die Ermittlungen an. Das …

Komplizierte Ermittlungen nach tödlichem Schuss aus Jagdgewehr Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr in Nittenau (Landkreis Schwandorf) auf den Beifahrer in einem Auto dauern die Ermittlungen an. Das …

Komplizierte Ermittlungen nach tödlichem Schuss aus Jagdgewehr Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr in Nittenau (Landkreis Schwandorf) auf den Beifahrer in einem Auto dauern die Ermittlungen an. Das …

Komplizierte Ermittlungen nach tödlichem Schuss aus Jagdgewehr Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr in Nittenau (Landkreis Schwandorf) auf den Beifahrer in einem Auto dauern die Ermittlungen an. Das …