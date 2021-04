Medienberichte: Impfpriorisierung soll ab Ende Mai aufgehoben werden

Bereits ab Ende Mai könnte die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Das berichtet Focus Online und bezieht sich auf die "Bild". Diese beruft sich auf interne Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Chefs der Staatskanzleien der Länder.

Der Bund erwarte innerhalb der nächsten Wochen derart hohe Liefermengen an Impfstoff, dass davon ausgegangen wird, dass die Impfpriorisierung ab Mai aufgehoben werden kann.

Gegenüber der "Bild" habe Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigt, dass die Impfpriorisierung vermutlich ab Ende Mai bis Anfang Juni aufgehoben werden könnte. Dies solle auch beim nächsten Impfgipfel von Bund und Ländern am kommenden Montag, 26. April, Thema sein.

Wir berichten nach, wenn bestätigte Informationen vorliegen.

30 Millionen Dosen Sputnik V

Deutschland will nach Angaben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V erwerben. Voraussetzung sei aber die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde, sagte er am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem russischen Gesundheitsminister Michail Muraschko in Moskau. Es wäre ein großer Erfolg, wenn das im Mai gelingt. Dann könnten im Juni, Juli und August jeweils 10 Millionen Dosen dieses Impfstoffes gekauft werden. Kretschmer geht davon aus, dass der russische Impfstoff in Sachsen eine große Zustimmung genießen wird.

Kretschmer selbst will sich in der kommenden Woche mit dem Vakzin von Astrazenca impfen lassen. Er wolle ganz bewusst zeigen, dass dieser Impfstoff sicher ist, sagte er.

AstraZeneca bereits freigegeben

Am Mittwochabend hatte das Bayerische Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass der Corona-Impfstoff AstraZeneca in den Hausarztpraxen ohne Impfpriorisierung gespritzt werden darf. Damit kann der Impfstoff auch an Personen unter 60 Jahren verimpft werden. Seit dem 19. April wird AstraZeneca für Erstimpfungen in Bayern nur in Haus- und Facharztpraxen verimpft.

