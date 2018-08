Maxhütte-Haidhof: Kleinkind aus Auto befreit – Feuerwehr schlägt Scheibe ein

Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Traunstein eine neue Abteilung zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität vor. Sie …

Bayern: Kampf gegen Schleuserkriminalität soll verstärkt werden Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Traunstein eine neue Abteilung zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität vor. Sie …

Die Städte München und Nürnberg überlegen, die seit 2017 geltenden nächtlichen Alkoholverbote rund um ihre Hauptbahnhöfe auf den ganzen Tag auszudehnen. In Nürnberg will der …

München und Nürnberg: Werden nächtliche Alkoholverbote ausgedehnt? Die Städte München und Nürnberg überlegen, die seit 2017 geltenden nächtlichen Alkoholverbote rund um ihre Hauptbahnhöfe auf den ganzen Tag auszudehnen. In Nürnberg will der …

Wegen der anhaltenden Trockenheit, der sehr hohen Waldbrandgefahr und der durch die Sommerferien in Bayern hohen Anzahl an Touristen und Tagesausflüglern hat die Regierung von …

Waldbrandgefahr in Niederbayern: Regierung setzt Beobachtungsflüge fort Wegen der anhaltenden Trockenheit, der sehr hohen Waldbrandgefahr und der durch die Sommerferien in Bayern hohen Anzahl an Touristen und Tagesausflüglern hat die Regierung von …

