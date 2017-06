SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird am 04. September zum politischen Frühschoppen am Gillamoos nach Abensberg kommen. Offiziell bestätigt sind neben Schulz bereits Karl-Theodor zu Guttenberg von der CSU, sowie Christian Lindner von der FDP. Am 8. September kommt Schulz zudem auf die Regensburger Herbsdult. Knapp zwei Wochen später findet in Deutschland die Bundestagswahl statt.