Marinaforum: Regensburger feiern mit furioser Teetafel

Über 1.100 Gäste aus der Stadt und Landkreis kamen dieses Mal, trotz vieler parallel laufender Veranstaltungen, ins marinaforum. Es wartete an eine fulminant geschmückte TeeTafel im großen Forum, an der Scones mit Clotted Cream und Konfitüre sowie Herzhaftes zu verschiedenen Tees verzehrt werden konnte. Der Tag verging mit Swing- und Lindy-Hop- Tanzvorführungen auf der Bühne, begleitet von der The Coquette Jazz Band aus Wien. Mitglieder von Swing in Regensburg e. V. unterwiesen in einem Swingtanz-Schnupperkurs. Viele Gäste kamen zudem in eleganter Gewandung. Für die Gäste in Steampunk-Kleidung gab es noch ein Gruppenfoto vor dem marinaforum. Kleine, feine Verkaufsstände warteten ganztägig auf interessierte Besucher. Darüber hinaus konnte man sich über die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes informieren.

Pressemitteilung