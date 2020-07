Mariaort: Ertrinkenden aus der Naab gerettet

Am Mittwochnachmittag sind zwei Männer durch die Naab geschwommen. Einer von ihnen – ein 81-jähriger Mann verlor dabei das Bewusstsein und drohte zu ertrinken. Ein 17-jähriger sprang daraufhin in die Naab und rettete den älteren Herren.

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, wollte ein 81-jähriger Mann mit seinem Bekannten durch die Naab von der sog. Naabspitz nach Mariaort schwimmen. Der 81-jährige verlor dabei das Bewusstsein und drohte zu ertrinken. Sein Begleiter rief um Hilfe und machte so zwei Männer am Ufer auf die Notlage aufmerksam.

Ein 17-jähriger sprang sofort in die Naab und rettete den Mann an das Ufer. Dort begann er mit einem 34-jährigen anwesenden Krankenpfleger mit Reanimationsmaßnahmen bis der verständigte Notarzt und Rettungsdienst eintrafen.

Der 81-jährige wurde im Anschluss in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung PI Nittendorf / MB