Mann niedergeschlagen – Kripo Straubing bittet um Hinweise

Am Samstag (31.08.19) wurde ein Mann am Stadtplatz von einem bislang Unbekannten niedergeschlagen. Die Kripo Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem Besuch eines Pubs wurde Samstag früh gegen 01 Uhr ein 31-Jähriger am Stadtplatz von einem bislang Unbekannten niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Hierbei erlitt er Schürfverletzungen am Kopf sowie am Ellbogen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Vom Angreifer liegt keine konkrete Beschreibung vor. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Mann, ca. 30 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei Straubing führt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte Samstag früh eine Auseinandersetzung am Stadtplatz beobachten bzw. wer kann Angaben zum Angreifer machen?

Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Straubing unter der Telefon-Nummer 09421/ 868-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeimeldung