Mann attackiert Gäste: Rabiater Bar-Besucher in Kelheim

Am Sonntag den 01.03.2020 gegen 03:40 Uhr befanden sich noch einige Gäste in einer Bar in der Stadtmitte. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Kelheimer und zwei weiteren Gästen, in dessen Verlauf ein 21-jähriger Mann von dem rabiaten Bar-Besucher auf den Hinterkopf geschlagen wurde.

Unmittelbar danach hatte er es noch auf eine 21-jährige Dame abgesehen, welcher er ins Gesicht spuckte und eine Ohrfeige verpasste.

Die beiden Geschädigten wurden durch die Attacke leicht verletzt, benötigten aber vor Ort keine ärztliche Hilfe. Warum es zu den Übergriff kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Bar-Besucher muss sich nun in zwei Fällen wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

PM