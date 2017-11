Maltester verleihen Flüchtlingsmedaille an Helfer

Am vergangenen Mittwoch, 15.11.17, wurden im Malteser us in Regensburg die Flüchtlingshilfe-Medaille an einige haupt- und ehrenamtliche Helfer verliehen.

Zwei Jahre ist es her, dass die Malteser die Turnhalle der Albert-Schweitzer Realschule in Regensburg über Monate hinweg als Notunterkunft für ankommende Flüchtlinge betrieben haben. Seit dieser Zeit haben die Malteser eine Koordinatorin für Flüchtlingsarbeit eingestellt und das Projekt der Integrationslotsen aufgebaut.

Einmal wöchentlich gibt es seitdem ein Begegnungscafé, in dem viele Alltagssorgen und Probleme besprochen werden können, oder auch nur gemeinsam Tee getrunken werden kann. Der souveräne Malteser Ritterorden hat jetzt eine Flüchtlingshilfe-Medaille, die sogenannte "Order of Malta Refugee Aid Medal" gestiftet, die stellvertretend für die vielen Unterstützer am Mittwoch, den 15.11.2017 im Malteser Haus in Regensburg an einige haupt- und ehrenamtliche Helfer verliehen wurde.