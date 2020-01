Die Beute: Vier Motorsägen und 40 Liter Diesel. Die Täter: unbekannt – die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit vom 24.12.19 bis 01.01.2020 drangen unbekannte Täter in ein landwirtschaftliches Anwesen in Pettenhof ein und entwendeten vier Motorkettensägen im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Außerdem zapften sie von einem Traktor 40 Liter Diesel ab. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mainburg, Tel. 08751/8633-0.