Mainburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am 19.07.2019 um 16.55 h befuhr ein 19-jähriger Krad-Fahrer aus Rudelzhausen die Ortsverbindungsstrasse von Aufhausen in Richtung B 301 und wollte in diese nach links einbiegen. Dabei hatte er gegenüber dem Verkehr auf der B 301 die Vorfahrt durch Z. 205 „Vorfahrt gewähren“ einzuräumen. Beim Abbiegevorgang übersah er jedoch einen aus Richtung Mainburg in Richtung Puttenhausen herannahenden 40-jährigen Pkw-Fahrer ebenfalls aus Rudelzhausen, dessen Fahrzeug noch mit einem zweijährigen und zwölfjährigen Kind besetzt war.

Dieser erfasste trotz eines Ausweichmanövers nach links auf die Gegenfahrbahn den Kradfahrer frontal, der anschließend zu Sturz kam. Zeitgleich prallte der 40-Jährige im Anschluss frontal mit dem auf der Gegenfahrbahn der B 301 in Fahrtrichtung Mainburg entgegen kommenden Pkw einer 38-Jährigen, ebenfalls aus Rudelzhausen, zusammen. Ein der 38-jährigen nachfolgender 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Deining konnte aufgrund fehlendem Sicherheitsabstand seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Pkw der 38-Jährigen hinten auf.

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, ebenso der 40-jährige Pkw und seine beiden Kinder. Während das Kleinkind in die Kinderklinik nach Landshut eingeliefert wurde, wurden die restlichen drei Personen ins KH Mainburg eingeliefert. Die 38-jährige entgegen kommende Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und begab sich selbst zum Arzt. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 29000 Euro.

Die Fahrbahn wurde durch die FFW Mainburg und Puttenhausen für ca. 1,5 Stunden für den Verkehr total gesperrt und technische Hilfe geleistet. Seitens der Straßenmeisterei Abensberg wurde die Fahrbahn nach Abnahme wieder frei gegeben.

PM