Im Rahmen der Streife konnte in Mainburg ein Pkw am Höhenweg in einer Wiese festgestellt werden. Der Motor lief und es spielte laute Musik. Der Fahrzeugführer saß schlafend auf dem Fahrersitz.

Nachdem der Pkw-Fahrer, ein 30-jähriger Mainburger, geweckt werden konnte, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest war positiv. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden zwei Blutentnahmen angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

PM / NS