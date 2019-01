Mainburg: Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am 11.01.19 gegen 21:30 Uhr, traf sich der 15-jährige Geschädigte zunächst mit seinen Freunden an der Sparkasse in Mainburg. Hierbei trafen sie auf einen 21-jähriger Mann aus Mainburg, der dem 15-jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 15-jährige ging nach der Auseinandersetzung wieder nach Hause. Die Anderen Personen gingen weiter in ein Lokal in der Innenstadt. Dort traf die Gruppe wieder auf den 21-jährigen Mann. Dieser schlug bei dem erneuten zusammentreffen einem 19-jährigen erneut mit der Faust ins Gesicht.

Die beiden Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt. Gegen den 21-jährigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Anzeige wurde erstattet.

PM