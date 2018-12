Mainburg: Hallenbad öffnet im Januar 2019 wieder

Das Hallenbad in Mainburg hat ab dem neuen Jahr wieder geöffnet! Die Lehrschwimmhalle am Gabelsberger-Gymnasium in Mainburg kann ab dem 07. Januar 2019 dann sowohl wieder für den Schulunterricht als auch für den öffentlichen Badebetrieb und für Vereine wieder genutzt werden.

Seit Schuljahresbeginn 2018 war die Stelle des Bademeisters bzw. Fachangestellten für Bäderbetriebe bei der Lehrschwimmhalle in Mainburg mangels fehlender Bewerber unbesetzt. Nach intensiven Bemühungen seitens der Personalstelle des Landratsamtes konnte die vakante Stelle wieder besetzt werden.

Die Öffnungszeiten für den allgemeinen Badebetrieb sind folgendermaßen: Montag: 16 Uhr bis 19 Uhr

Dienstag: 17 Uhr bis 21 Uhr

Mittwoch: 17 Uhr bis 18.30 Uhr

Donnerstag: geschlossen

Freitag: 16 Uhr bis 21 Uhr

Samstag: 13 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Feiertage: Öffnungszeiten wie Sonntag

Pressemitteilung Landkreis Kelheim