Mainburg: E-Wanderauto steht sechs Wochen lang für Probefahrten bereit

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainburg können ab sofort das E-Wanderauto der Abens-Donau Energie GmbH testen. Sechs Wochen lang steht der VW E-Golf zur Verfügung. Er kann für einen Tag oder ein Wochenende kostenlos ausgeliehen werden.

Seit 18. Februar können auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainburg das E-Wanderauto der Abens-Donau Energie GmbH bei einer Probefahrt testen. Bisher war das Auto erfolgreich in Ihrlerstein, Saal an der Donau, Teugn und zuletzt im Markt Painten unterwegs. Dort stieß das Angebot auf großes Interesse. Alle Termine waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. In Mainburg läuft der Verleih des Wagens direkt über die Stadt, er ist während der sechs Wochen am Rathaus stationiert.

Das Wanderauto bietet eine tolle Möglichkeit das Zukunftsthema Elektromobilität den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Mainburg näher zu bringen und so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. – Josef Reiser, Mainburger Bürgermeister

Im Anschluss reist das E-Wanderauto weiter in die Marktgemeinde Rohr in Niederbayern. Auch dort wird es sechs Wochen im Einsatz sein.