Mainburg: Drogen und Bargeld beschlagnahmt – zwei Verdächtige festgenommen

Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet von einem Ermittlungserfolg der Kripo Landshut. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Kelheim konnten insgesamt 1,4 kg Haschisch sowie 14.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Auch zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Gegen sie sind Haftbefehle ergangen.

Die Mitteilung der Polizei

Die Kriminalpolizei Landshut konnte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen, zwei Männer, einen 20-Jährigen aus Landshut und einen 51-Jährigen aus Mainburg, festnehmen. Die beiden Männer stehen im dringenden Verdacht mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Mainburg, wurden rund 1,4 kg Haschisch und 14.000,- Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Bei einer weiteren Durchsuchung im Bereich Landshut konnten kleine Mengen Betäubungsmittel und ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am 13.06.2019 dem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut, Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Im Anschluss an die Vorführung wurde das Duo in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Polizeimeldung/MF