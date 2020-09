Mainburg: Bei Verkehrskontrolle geflüchtet – gegen Hausmauer gefahren

Die Polizei in Mainburg berichtet von einem 30-Jährigen, der bei einer Verkehrskontrolle die Flucht ergriffen hat. Allerdings war diese nicht von langer Dauer. Der Mann verlor aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hausmauer. Er hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen, das Fahrzeug war jedoch ein Totalschaden. Gegen den 30-Jährigen hat die Polizei nun diverse Strafanzeigen gestellt – unter anderem auch wegen des Verdachts der Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens.

Der Polizeibericht

Am 03.09.2020 gegen 21.35 h sollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit seinem Fahrzeug, einem Pkw Daimler Benz aus dem Zulassungsbereich Kelheim, in der Abensberger Str. in Mainburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er reagierte zunächst nicht auf die verschiedensten Anhaltezeichen. Stattdessen beschleunigte er seinen Pkw und bog nach rechts in den Promenadenweg ein. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit überhöhter Geschwindigkeit frontal gegen eine Hausmauer. Hierbei erlitt er lediglich leichte Verletzungen, wurde aber mit dem Sanka vorsorglich ins Klinikum Landshut eingeliefert.

Am Pkw entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Der Schaden an der Hauswand konnte ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden. Auslaufendes Öl auf der Fahrbahn musste gebunden werden.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkotest verlief deutlich positiv. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte, wurde Kontakt mit der Staatsanwaltschaft in Regensburg aufgenommen. Diese verzichtete auf eine Sicherheitsleistung und ordnete lediglich die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an.

Es wird eine Strafanzeige erstattet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht der Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung erstattet. Die Sachbearbeitung erfolgt durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim.

MF/Polizeimeldung PI Mainburg